Vinícius Jr., Lucas Moura e mais: quem pode substituir Neymar na seleção

O atacante Neymar foi cortado da seleção brasileira para a disputa da Copa América de 2019 na madrugada desta quinta-feira, 6, após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante amistoso contra o Catar, vencido pelo Brasil por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Tite tem até o dia 13, véspera da estreia brasileira contra a Bolívia, no Morumbi, para escolher um substituto para o camisa 10 da seleção.

Alguns nomes surgem com mais força, pela série de convocações feitas pelo treinador e por suas preferências técnicas. Outros, que não foram lembrados das últimas vezes, aparecem com chance por terem se destacado em seus clubes recentemente.

PLACAR/VEJA separou cinco candidatos à vaga do atacante do PSG na seleção.

Vinícius Jr. – Real Madrid

Atacante titular do Real Madrid nesta temporada, o jovem de 18 anos vinha se destacando até a lesão em partida contra o Ajax, pela Liga dos Campeões. Ao romper os ligamentos da articulação tibeoperonea da perna direita, Vinícius foi cortado dos amistosos da seleção em março, contra Panamá e República Checa, quando faria sua estreia. A lesão também tirou o jogador das partidas finais do Real Madrid na temporada, culminando em sua ausência na lista de Tite, divulgada no mês passado. Recuperado, o jogador pode voltar a ser lembrado pelo treinador.

Renato Augusto – Beijing FC

É um dos homens de confiança de Tite desde os tempos de Corinthians. Foi convocado pelo treinador na última Copa do Mundo, mas perdeu espaço nas últimas convocações. Antes da Copa América, foi observado por Tite, que foi à China acompanhá-lo, mas optou por não levá-lo. Apesar de jogar em uma posição diferente do atacante do PSG, Renato Augusto pode ser um reforço para o meio de campo do Brasil, que já tem David Neres, Richarlison e Everton para a posição de Neymar.

Lucas Moura – Tottenham

Destaque do time vice-campeão da Liga dos Campeões, com participação importante na classificação do time à decisão do torneio, Lucas Moura foi convocado por Tite no final de 2018 e jogou um tempo da vitória brasileira contra a Arábia Saudita, por 2 a 0. Por seu desempenho no futebol inglês, com 15 gols em 49 jogos, pode voltar a ser lembrado pelo treinador.

Dudu – Palmeiras

Joga na mesma posição de Neymar e é o principal jogador do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, mas foi poucas vezes lembrado pelo treinador. Foi titular e autor do gol brasileiro na vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia em janeiro de 2017, em amistoso que contou apenas com jogadores que atuavam no país. Ainda em 2017 foi convocado para o lugar de Douglas Costa em dois jogos da seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não foi utilizado.

Felipe Anderson – West Ham

Felipe Anderson chegou ao futebol inglês no começo desta temporada e destacou-se jogando pelo West Ham. Foram dez gols em 40 partidas na temporada. Joga na mesma posição de Neymar e foi convocado por Tite nos amistosos do Brasil em março: jogou 18 minutos no empate em 1 a 1 contra o Panamá.