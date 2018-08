Vinícius Jr. fará sua estreia oficial pelo Real Madrid… O Real ‘B’

A estreia oficial de Vinícius Jr. no Real Madrid está programada para o próximo domingo. Mas não será na divisão principal do Campeonato Espanhol: o brasileiro está escalado para defender o Castilla, time B da equipe espanhola, contra o Las Palmas B, em Madri, pela terceira divisão.

O brasileiro é treinado pelo argentino Santiago Solari e ficará na equipe até adquirir experiência para pleitear um espaço no time principal, comandado por Julen Lopetegui.

Contratado em maio de 2017 junto ao Flamengo por 45 milhões de dólares, o atleta de 18 anos se juntou ao elenco do Real Madrid no início desta temporada e foi relacionado para a final da Supercopa da Europa e para o jogo contra o Getafe no Campeonato Espanhol, mas não jogou.