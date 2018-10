Vinicius Jr., Evander e Éder Militão concorrem ao prêmio Golden Boy

Os brasileiros Éder Militão, lateral do Porto, Evander, meia do Midtjylland (Dinamarca), e Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, estão concorrendo ao Golden Boy – tradicional prêmio oferecido pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 do ano. O último brasileiro a conquistar o feito foi o atacante Alexandre Pato, em 2009.

A trajetória dos três atletas é similar em 2018: se destacaram por suas equipes no Brasil e foram rapidamente negociados com clubes europeus. Militão, de 20 anos, foi do São Paulo ao Porto, Vinicius Junior, de 18 anos, foi do Flamengo ao Real Madrid e Evander, de 20, foi do Vasco ao Midtjylland.

Os três brasileiros estão em uma lista que contém 40 candidatos ao título. A primeira lista contava com 100 atletas e, a cada mês, o jornal corta 20 atletas da lista. No dia 1º de novembro, os 20 melhores serão definidos e em dezembro, o Golden Boy 2018 será eleito por um júri montado pelo periódico italiano.

O grande favorito ao prêmio é Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain e campeão do mundo pela França. Outros nomes de destaque são Phil Foden (Manchester City), Justin Kluivert (Roma), Timothy Weah (PSG) e Patrick Cutrone (Milan).