Vinícius Jr. e Rodrygo são inscritos pelo Real Madrid na Liga dos Campeões

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira, 4, a lista de jogadores inscritos na Liga dos Campeões da Europa e incluiu todos os reforços contratados no último mercado de transferências, entre eles o atacante Rodrygo, que, a princípio, servirá a equipe B do clube espanhol. Vinícius Júnior, o outro jovem atacante brasileiro da equipe, também está na relação.

Contratado junto ao Santos ainda no ano passado e apresentado em julho, Rodrygo foi relacionado com a camisa 27 e tem a companhia do goleiro Alphonse Aréola, contratado na última segunda-feira, 2, por empréstimo junto ao Paris Saint-Germain, o zagueiro Éder Militão, o lateral-esquerdo Farland Mendy e o atacante Luka Jovic, que também chegaram na última janela de transferências.

O técnico Zinedine Zidane inscreveu outros dois brasileiros: o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Casemiro. A dupla fez parte dos três títulos consecutivos da Liga dos Campeões conquistados pelo Real Madrid em 2016, 2017 e 2018 sob o comando do treinador francês.

O meia James Rodríguez e os atacantes Gareth Bale e Mariano Díaz, que a princípio não faziam parte dos planos de Zidane, foram incluídos na relação. A principal baixa é o meia Marco Asensio, que sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo durante a pré-temporada e só voltará a atuar no ano que vem.

Os 25 inscritos pelo Real Madrid na Liga dos Campeões:

Goleiros: Alphonse Aréola e Thibaut Courtois.

Defensores: Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Éder Militão, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo e Farland Mendy.

Meio-campistas: Casemiro, Fede Valverde, Toni Kroos, Luka Modric, James Rodríguez, Brahim Díaz, Isco e Eden Hazard.

Atacantes: Gareth Bale, Lucas Vázquez, Vinícius Júnior, Rodrygo, Karim Benzema, Luka Jovic e Mariano Díaz.