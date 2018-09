Vinicius Jr. e Rodrygo são convocados para a seleção sub-20

O técnico Carlos Amadeu anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira sub-20 para os seus dois próximos amistosos contra o Chile, nos dias 13 e 15 de outubro. O treinador chamou os atacantes Vinicius Junior, do Real Madrid e Rodrygo, do Santos (também comprado pela equipe espanhola).

O Santos, porém, já adiantou que pedirá a liberação de Rodrygo. No dia 13, haverá o clássico entre Santos e Corinthians pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e o clube pretende contar com o jovem. Yuri Alberto, o outro convocado do Santos, foi liberado para atuar pela seleção.

Vinicius Junior e Rodrygo se destacaram nesta temporada, jogando por Flamengo e Santos, respectivamente. O sucesso no futebol brasileiro fez o Real Madrid comprar ambos – Vinicius está integrado ao elenco principal, mas só fez jogos pelo time B, enquanto Rodrygo aguarda completar 18 anos para sair do Santos e se apresentar ao clube espanhol.

Os amistosos serão disputados no Chile e fazem parte da preparação do Brasil para o Campeonato Sul-Americano, disputado no início de 2019, exatamente no Chile.

Confira a lista de convocados para a seleção brasileira sub-20:

Goleiros:

Brazão – Cruzeiro

Hugo – Flamengo

Vinícius – Criciúma

Defensores:

Emerson – Atlético-MG

Luan Cândido – Palmeiras

Lucas Ribeiro – Vitória

Michael Rangel – Flamengo

Rodrigo Guth – Atalanta (Itália)

Vitinho – Brugge (Bélgica)

Vitão – Palmeiras

Walce – São Paulo

Meias:

Gabriel Menino – Palmeiras

Igor – São Paulo

Luan – São Paulo

Marcos Antônio – Estoril (Portugal)

Mauro Júnior – PSV (Holanda)

Victor Bobsin – Grêmio

Atacantes:

Marquinhos Cipriano – Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Matheus Cunha – RB Leipzig (Alemanha)

Paulinho – Bayer Leverkusen (Alemanha)

Rodrygo – Santos

Vinícius Junior Real Madrid (Espanha)

Yuri Alberto – Santos