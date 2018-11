Vinicius Jr. e Militão estão entre os 20 melhores no Prêmio Golden Boy

Os brasileiros Éder Militão, lateral do Porto, e Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, estão entre os 20 melhores jogadores que concorrem ao Golden Boy — tradicional prêmio oferecido pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 do ano. O último brasileiro a conquistar o feito foi o atacante Alexandre Pato, em 2009.

Vinicius Junior tem três jogos pela equipe principal do Real Madrid, mas apenas um como titular e, naquela oportunidade, ele deu uma assistência. No Real Castilla, time B do clube espanhol, o atacante soma quatro gols em cinco jogos. Éder Militão chegou ao Porto em agosto deste ano e, rapidamente, assumiu a titularidade na equipe, participando de jogos do Campeonato Português e Liga dos Campeões.

A primeira lista do jornal italiano contava com 100 atletas e, a cada mês, o jornal cortava 20 da lista. O meia Evander, do Midtjylland, também concorria ao título, mas ficou de fora no último corte. O melhor jogador jovem será eleito em dezembro por um júri montado pelo periódico italiano.

O grande favorito ao título é Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain e campeão do mundo pela França. Outros nomes de destaque são Phil Foden (Manchester City), Justin Kluivert (Roma), Matthijs De Ligt (Ajax) e Trent Alexander-Arnold (Liverpool).