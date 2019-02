Vinícius Jr. chega à seleção 4 anos antes de Zico; as estreias dos craques

Convocado para os amistosos do Brasil contra Panamá e República Checa nos dias 23 e 26 de março, respectivamente, Vinícius Junior deve estrear pela seleção brasileira adulta bastante jovem aos 18 anos. Com isso, repetirá o feito de grandes nomes como Pelé e Ronaldo, que ganharam suas primeiras ainda adolescentes. Outros craques, como Zico e Sócrates, tiveram evolução mais tardia e só vestiram a camisa amarela acima dos 22 anos.

Vinícius Junior iniciou sua carreira profissional em 2017, com 16 anos. Destacou-se pelo clube, jogou pelas seleções de base e foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros (165,5 milhões de reais na cotação da época) em maio de 2017, mas só viajou para a Espanha no meio de 2018. Em sua primeira temporada europeia, o jogador já tem se destacado no time titular do atual tricampeão da Europa e nutre esperanças de estar na Copa América, em, junho, pela seleção.

Diversos atletas estrearam na seleção brasileira antes de completarem 20 anos, mas também há casos de craques que debutaram relativamente tarde. Veja, abaixo, as duas listas:

Estrearam na seleção antes dos 20 anos

Pelé – 16 anos (07/07/1957 – Brasil 1 x 2 Argentina – Copa Roca)

Aos 16 anos, Pelé estreou na derrota brasileira para a Argentina, mas marcou o gol brasileiro no jogo.

Ronaldo – 17 anos (23/03/1994 – Brasil 2 x 0 Argentina – Amistoso)

Estreou na seleção em amistosos prévios à Copa de 1994. No Arruda, em Recife, entrou no lugar de Bebeto, que havia marcado os dois gols deste jogo.

Adriano – 18 anos (15/11/2000 – Brasil 1 x 0 Colômbia – Eliminatórias para a Copa)

O Imperador, então no Flamengo, estreou em vitória brasileiro no Morumbi, mas não marcou gols.

Alexandre Pato – 18 anos (26/03/2008 – Brasil 1 x 0 Suécia – Amistoso)

Já o Milan, estreou pela seleção no amistoso disputado em Londres e marcou o gol da vitória do Brasil.

Neymar – 18 anos (10/08/2010 – Brasil 2 x 0 Estados Unidos – Amistoso)

Neymar estreou pelo Brasil na primeira partida após a Copa de 2010, nos Estados Unidos. Marcou o primeiro gol da seleção naquele jogo.

Reinaldo – 18 anos (30/07/1975 – Brasil 4 x 0 Venezuela – Copa América)

O atacante começou no banco, mas entrou no lugar de Marcello, que também era do Atlético-MG, nesta partida da Copa América, em Caracas.

Jairzinho – 19 anos (07/06/1964 – Brasil 4 x 1 Portugal – Taça das Nações)

Artilheiro da Copa de 1970, o atacante estreou em jogo do torneio amistoso Taça das Nações e marcou um na goleada contra Portugal.

Kaká – 19 anos (31/01/2002 – Brasil 6 x 0 Bolívia – Amistoso)

Estreou no primeiro amistoso de 2002, contra a Bolívia, em Goiânia. Entrou no lugar de Juninho Paulista. Não marcou gols, mas recebeu um cartão amarelo. Foi convocado e campeão do mundo naquele ano. No ano seguinte, tornou-se capitão da seleção.

Rivellino – 19 anos (21/11/1965 – Brasil 5 x 3 Hungria – Amistoso)

Rivellino estrou em jogo oficial contra o Arsenal, da Inglaterra. Em sua estreia oficial, contra a Hungria, entrou no lugar de Nair e ajudou o Brasil a sair com vitória no Pacaembu.

Roberto Carlos – 19 anos (26/02/1992 – Brasil 3 x 0 Estados Unidos – Amistoso)

Lateral eleito segundo melhor jogador do mundo em 1997, pela Fifa, estreou em amistoso contra os EUA, em 1992, na primeira partida do Brasil naquele ano, em Fortaleza. O jogador, ainda do União São João, foi titular.

Robinho – 19 anos (13/07/2003 – Brasil 0 x 1 México – Copa Ouro)

Destaque do Santos campeão brasileiro de 2002, estreou pela seleção na Copa Ouro de 2003, em seleção formada com jogadores de até 23 anos, que se preparava para as Olimpíadas. Foi titular.

Ronaldinho Gaúcho – 19 anos (26/06/1999 – Brasil 3 x 0 Letônia – Amistoso)

Ainda no Grêmio, estreou pela seleção como titular em amistoso do Brasil antes da estreia na Copa América, em Curitiba.

Tostão – 19 anos (15/05/1966 – Brasil 1 x 1 Chile – Amistoso)

Craque do Cruzeiro, Tostão estreou em amistoso contra o Chile, no Morumbi, como titular. Era um amistoso prévio da Copa do Mundo, para a qual foi convocado.

Estrearam pela seleção com mais de 20 anos

Bebeto – 21 anos (28/04/1985 – Brasil 0 x 1 Peru – Taça Tancredo Neves)

Ainda jogador do Flamengo, estreou em derrota para o Peru, em Brasília, pela Taça Tancredo Neves, um torneio amistoso. Foi titular.

Garrincha – 21 anos (18/09/1955 – Brasil 1 x 1 Chile – Taça Bernardo O’Higgins)

Revelação do Botafogo, foi titular em empate contra o Chile pela Taça Bernardo O’Higgins, no Maracanã.

Romário – 21 anos (23/05/1987 – Brasil 0 x 1 Irlanda – Amistoso)

Estreou como reserva, mas entrou no lugar de Mirandinha, então no Palmeiras. Jogador do Vasco, não conseguiu marcar pela equipe em derrota na cidade de Dublin.

Careca – 22 anos (21/03/1982 – Brasil 1 x 0 Alemanha Ocidental – Amistoso)

Revelação do Guarani, demorou a jogar pela seleção. Foi titular em amistoso preparatório para a Copa de 1982, no Maracanã.

Falcão – 22 anos (27/02/1976 – Argentina 1 x 2 Brasil – Copa Roca)

Estreou em jogo extra-oficial contra a seleção brasiliense. O primeiro jogo oficial foi pela Copa Rio Branco, contra a Argentina pela Copa Roca, no Monumental de Núñez.

Zico – 22 anos (25/02/1976 – Uruguai 1 x 2 Brasil – Copa Rio Branco)

Craque do Flamengo, estreou pelo Brasil tarde, na Copa Rio Branco, contra o Uruguai em Montevidéu, uma semana antes de completar 23 anos. Marcou o gol da vitória brasileira.

Dunga – 23 anos (19/05/1987 – Brasil 1 x 1 Inglaterra – Taça Stanley Rous)

Volante capitão do Brasil campeão do mundo em 1994, Dunga estreou no estádio de Wembley, em torneio amistoso contra a Inglaterra. Ainda no Vasco, foi reserva e entrou no lugar de Silas na partida.

Sócrates – 25 anos (17/05/1979 – Brasil 6 x 0 Paraguai – Amistoso)

Fez sua estreia em goleada contra o Paraguai, em amistoso no Maracanã. O atacante, então no Corinthians, saiu de campo sem balançar as redes.

Zagallo – 26 anos (04/05/1958 – Brasil 5 x 1 Paraguai – Taça Oswaldo Cruz)

Estreou pelo Brasil apenas no ano da Copa de 1958, em amistosos prévios ao Mundial daquele ano. Naquele dia, pela Taça Oswaldo Cruz, no Maracanã, marcou dois gols em goleada brasileira. Foi campeão do mundo em 1958 e 1962 como jogador, em 1970 como jogador e em 1994 como auxiliar técnico.