Vinícius Jr. alfineta críticos e celebra show na Libertadores

Vinícius Jr foi o grande destaque do Flamengo na noite desta quarta-feira, em Guayaquil, no Equador. Autor dos dois gols da vitória sobre o Emelec por 2 a 1, de virada, o jovem de apenas 17 anos celebrou sua estreia perfeita na Copa Libertadores e crê que sua atuação foi uma resposta a quem o critica.

“Muita gente criticando, batendo, falando muitas coisas, mas sempre trabalho com a cabeça erguida, muito quieto. Com a ajuda de todo mundo do Flamengo pude decidir a partida e fazer dois gols”, disse, após a partida, ao canal SporTV. O camisa 20 é o artilheiro do Flamengo na temporada, com seis gols, embora não seja titular do time dirigido por Paulo César Carpegiani. Nesta quarta, ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo.

Vinícius Jr celebrou as oportunidades que vem recebendo, antes de se transferir ao Real Madrid, que o comprou ainda no ano passado e só aguarda a chegada da maioridade para ir à Espanha. “Venho trabalhando bastante. O professor Carpegiani vem me ajudando a ter tranquilidade e hoje pude decidir o jogo.”

A principal revelação do clube da Gávea também garantiu que não fez alusão a seu futuro companheiro Cristiano Ronaldo na comemoração do gol (pareceu repetir o gesto de “calma, eu estou aqui”, popularizado pelo craque português). “Não, ali foi apontando para o escudo do Flamengo, esse clube que sempre me ajudou e vem me ajudando sempre.”