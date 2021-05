Villarreal bate United nos pênaltis e fatura 1º título de sua história

Em um jogo repleto de fortes emoções, o Villarreal venceu nos pênaltis o favorito Manchester United após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e se tornou campeão da Liga Europa, com a presença de 10.000 torcedores no Estádio Energa Gdansk, na Polônia. Foi o primeiro grande título dos 98 anos de histórias do clube espanhol e também o quarto do técnico Unai Emery, o “Senhor Europa League“, no torneio – os outros três foram pelo Sevilla.

Logo no início da partida, as propostas das equipes estavam claras. O Villarreal não optou por controlar a posse; abaixou as linhas, buscando contra-ataques e bolas paradas. Por outro lado, o Manchester United teve a bola para si, trabalhando e girando para criar em cima de uma defesa bem montada. A proposta da equipe espanhola foi mais bem executada. Assim, com 29 minutos de jogo, em bola parada, o espanhol Dani Parejo cruzou na medida para seu compatriota Gerard Moreno abrir o placar. O atacante chegou ao seu gol de número 30 nesta temporada.

Atrás do placar, a proposta do Submarino Amarelo ficou ainda mais defensiva, e o United controlou a posse da bola. Porém, apenas no segundo tempo, após pressão, o time inglês empatou, com Edinson Cavani, quando o cronômetro marcava 10 minutos do segundo tempo. Foi o sexto tento do centroavante uruguaio no torneio.

Toda a etapa final do tempo regulamentar foi dos Diabos Vermelhos, com muitas chances criadas. Contudo, apesar do clube de Manchester ter sido protagonista nos 90 minutos, a partida ficou em 1 a 1 e precisou ser decidida na prorrogação. No tempo extra, nenhuma das equipes se arriscou, como de costume. Assim, a definição do título da Liga Europa foi decidida em uma emocionante disputa de pênaltis.

As equipes tiveram ótimo aproveitamento nas cobranças. Porém, após 21 batidas que resultaram em gol, o goleiro espanhol David De Gea, do Manchester United ,cobrou mal e o argentino Rulli defendeu, cravando o título do Villarreal, o primeiro de sua história – até então, o clube só havia celebrado uma taça, da terceira divisão do Campeonato Espanhol, em 1970. Com isso, o treinador da equipe, Unai Emery, ultrapassou o italiano Marcelo Lippi e tornou-se o treinador com mais títulos do torneio, quatro. A festa em Villarreal, cidade com menos de 50.000 habitantes, não tem hora para acabar.

1/12 Jogadores do Villareal erguem a taça do título da Liga Europa - (Janek Skarzynski/AFP) 2/12 O técnico espanhol Unai Emery celebra com seus jogadores mais um título da Liga Europa - (Maja Hitij/AFP) 3/12 De Gea em batida de pênalti que culminou no título do Villareal - (Maja Hitij/AFP) 4/12 De Gea cobra e para no goleiro Geronimo Rulli, do Villareal - (Kacper Pempel/AFP) 5/12 Jogadores do Villareal comemoram o título da Europa League sobre o Manchester United - (Michael Sohn/AFP) 6/12 Gerard Moreno marca pelo Villareal contra o Manchester United na final da Europa League - (Maja Hitij/AFP) 7/12 Gerard Moreno comemora o gol de abertura do placar pelo Villareal contra o Manchester United na final da Europa League - (Janek Skarzynski/AFP) 8/12 Daniel Parejo, do Villareal, e Scott McTominay, do Manchester United, durante a final da Europa League - (Aleksandra Szmigiel/AFP) 9/12 O uruguaio Edinson Cavani em ação na partida final da Europa League - (Adam Warzawa/AFP) 10/12 O goleiro De Gea sendo consolado pelos colegas após perder o pênalti decisivo contra o Villareal - (Maja Hitij/AFP) 11/12 Cavani após marcar o gol de empate do Manchester United contra o Villareal - (Kacper Pempel/AFP) 12/12 Jogadores do Villareal comemoram o título da Europa League sobre o Manchester United - (Maja Hitij/AFP)