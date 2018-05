Vídeos: as reações dos convocados Fagner, Cássio e Geromel

Corinthians e Grêmio, os únicos clubes do país a ceder atletas entre os 23 convocados da seleção brasileira para Copa do Mundo da Rússia nesta segunda-feira, exibiram vídeos das reações de Cássio, Fagner e Pedro Geromel no momento de anúncio de Tite. O goleiro e o lateral do Corinthians festejaram em família, enquanto o zagueiro do Grêmio, concentrado com o time na Venezuela, foi abraçado por seus companheiros.

Na casa de Cássio também rolou comemoração pela convocação do goleiro corinthiano para a Copa do Mundo!#VaiCorinthians #VaiBrasil pic.twitter.com/TfmnjoLcye — Corinthians (@Corinthians) May 14, 2018