A seleção dos Estados Unidos se recuperou da recente derrota para o Brasil ao bater o México na noite desta terça, por 1 a 0, em amistoso no Nissan Stadium, em Nashville, com gol de Tyler Adams. O jogo foi marcado por uma discussão inusitada: o zagueiro americano Matt Miazga, de 1,93 m, se desentendeu com o meia Diego Lainez, de 1,67 e zombou da altura do adversário. Outros atletas mexicanos tentaram defender o colega, iniciando uma breve confusão. Assista:

Here's the whole Miazga/Lainez/Alvarez confrontation pic.twitter.com/DEHFq0ykjh — Juan Velazquez (@JuanDirection58) September 12, 2018

(com Estadão Conteúdo)