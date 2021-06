Vídeo: Variações táticas de Tite potencializam a melhor versão de Neymar

Como as variações táticas de Tite fizeram surgir o melhor Neymar na seleção brasileira? Nosso repórter Alexandre Senechal analisa as novas funções do camisa 10 nos diferentes sistemas utilizados pelo técnico, em busca do time para a próxima Copa do Mundo, em 2022.

