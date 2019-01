Vídeo: um jogo do Real Madrid visto pelos olhos do árbitro

Up close and personal. Views from the #MLSAllStar Game ref cam 📹 https://t.co/cFVROhza2e — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2017

Ser árbitro de futebol é uma missão ingrata, já que na maioria das vezes o profissional só é notado quando erra e, por isso, é alvo constante de críticas e ofensas. Um dos lados positivos, porém, é poder ter uma visão privilegiada do espetáculo e estar bem perto dos craques. A Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos Estados Unidos, decidiu mostrar, em detalhes, como é uma partida vista pelos olhos do árbitro e instalou uma câmera na cabeça do apitador Allen Chapman no Jogo das Estrelas, diante do Real Madrid, realizado em 2 de agosto, em Chicago.

Nesta semana, a MLS divulgou imagens da experiência e o resultado ficou sensacional. Sob a perspectiva do árbitro, foi possível ver arrancadas de Kaká, reclamações de astros como o alemão Toni Kroos, belos gols e as cobranças de pênalti – e também o quanto a visão do juiz é diferente da que vemos nos replays de dezenas de câmeras instaladas pelo estádio. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e o Real Madrid venceu nos pênaltis, por 4 a 2.