Vídeo: Todos os 600 gols da carreira de Lionel Messi

Lionel Messi alcançou mais uma marca histórica na carreira neste domingo: ao balançar as redes em uma cobrança de falta perfeita na vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madri, chegou a 600 gols em jogos oficiais. Foram 539 pelo clube catalão e 61 pela seleção argentina – aos 30 anos, já é o maior artilheiro da história de ambas as equipes. O primeiro gol, diante do Albacete, ainda em 2005, saiu depois de uma linda assistência de Ronaldinho Gaúcho. Desde então, o gênio argentino balançou as redes de quase todas as formas possíveis: de cobertura, de falta, de pênalti, de cabeça, de peito, de pé direito e, claro, com sua imparável perna esquerda… Um vídeo de quase 50 minutos compilou todos os tentos do craque argentino e mostrou como aquele atacante franzino se transformou em uma verdadeira máquina de fazer gols: