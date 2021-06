Vídeo: os recordes de Cristiano Ronaldo na Eurocopa — e no futebol

Cristiano Ronaldo bateu uma nova leva de recordes em sua carreira na vitória por 3 a 0 de Portugal sobre a Hungria, na última terça-feira 15, em Budapeste, pela Eurocopa. Defendendo o título continental e ainda em plena forma aos 36 anos, o atacante ainda tem outras marcas a alcançar.

