O primeiro dia de Juanfran, reforço espanhol do São Paulo

Um dia depois de apresentar com enorme pompa o lateral-direito Daniel Alves, o São Paulo recebeu outro reforço de renome internacional: o espanhol Juanfran, que jogou as últimas oito temporadas no Atlético de Madri. O clube brasileiro divulgou nesta quinta-feira, 8, um vídeo com imagens de bastidores do primeiro dia de atividades do jogador de 34 anos.

Juanfran foi recebido no centro de treinamento da Barra Funda pelo uruguaio Diego Lugano, superintendente de relações internacionais do clube. “Preciso aprender a falar português”, disse o espanhol. “Eu também”, brincou Lugano, que apesar de viver no Brasil há mais de uma década ainda carrega um forte sotaque.

Ao receber os cumprimentos de Raí, diretor de futebol do clube, Juanfran fez uma confidência ao ex-jogador. “É um prazer, te vi jogar quando eu era pequeno”, disse, antes de ver fotos dos times campeões da Libertadores e do Mundial de 1992 e 1993 na parede. O espanhol ainda cumprimentou colegas, como Anthony e Alexandre Pato, e assinou camisas do clube. Sua simpatia foi destacada por um dos funcionários do clube.

Em seguida, Juanfran vestiu o uniforme e já fez suas primeiras atividades no campo. Assim como Daniel Alves, Juanfran é lateral-direito de origem. Existe a possibilidade, no entanto, de o brasileiro, que recebeu a camisa 10, ser utilizado no meio-campo. Os dois ainda não têm data prevista para estrear.