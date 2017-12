VÍDEO: No Catar, Neymar chuta bola para o mar e tênis vai junto

Como parte do acordo comercial entre o PSG e patrocinadores, jogadores da equipe estão no Catar nesse período de inter-temporada na França para alguns eventos. Em um deles, Neymar, Thiago Silva, Mbappé e Cavani ficaram realizando embaixadinhas em uma plataforma marítima com o símbolo do PSG.

Ao término da diversão, Neymar chutou uma bola com força em direção ao mar, mas o tênis escapou de seus pés e acabou indo junto para o oceano.

Após recuperar o tênis, Neymar aproveitou o passeio de lancha para secar seu tênis com a força do vento. Mbappé, ao seu lado, era só risos.