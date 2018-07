Vídeo: nas horas vagas, Messi distribui dribles… em seu cachorro

Lionel Messi curte seus últimos dias de férias em Barcelona, mas nem nas horas vagas consegue ficar longe da bola. Nesta segunda-feira, sua esposa, Antonella Rocuzzo, revelou quem tem sido uma das vítimas dos dribles desconcertantes do craque o argentino: Hulk, o enorme cachorro da família. O vídeo tem a “narração” dos filhos de Messi, Thiago e Mateo, que se divertem com o ‘olé’ do pai. “É muito bom jogando futebol, hein”, exclama o mais velho, Thiago, no fim da gravação.

O Barcelona realiza pré-temporada nos Estados Unidos ainda sem Messi e outros atletas que disputaram a Copa do Mundo da Rússia. O argentino deve se reapresentar na próxima terça-feira, assim como Piqué e Jordi Alba, que deixaram o Mundial há um mês, nas oitavas de final. Os últimos a se apresentar serão Samuel Umtiti, Ousmane Dembelé e Ivan Rakitic, que disputaram a final, e têm direito a 30 dias de férias.