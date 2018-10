Vídeo: na Rússia, jogador cobra pênalti dando salto mortal

Recém-contratado pelo Rubin Kazan, da Rússia, o jovem meio-campista Norik Avdalyan encontrou uma forma mais do que inusitada de impressionar os novos companheiros – e ainda ganhar as manchetes no mundo todo. Jogando pelo time sub-21 do Rubin, ele conseguiu a proeza de fazer um gol e comemorar ao mesmo tempo, ao bater um pênalti dando um salto mortal para trás.

A acrobacia surpreendeu o goleiro do Ural, que ficou parado no meio da meta, e até seus companheiros. O gol de Avdalyan valeu o empate em 1 a 1. Assista, abaixo, ao gol acrobático: