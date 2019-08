Vídeo: na arquibancada, filho de Messi comete gafe e diverte Suárez

O Barcelona goleou o Real Betis por 5 a 2 no último domingo, 25, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, mas um dos protagonistas da vitória estava nos camarotes do Camp Nou. Mateo, filho de 3 anos de Lionel Messi, se confundiu e comemorou gol em jogada em que a bola não entrou. A gafe causou um ataque de risos em Luis Suárez e em seu pai – os dois atacantes se recuperam de problemas na panturrilha.

O lance comemorado por Mateo foi uma finalização do atacante Carles Pérez que bateu no lado de fora das redes.

Pérez, porém, marcou um gol para delírio da família Messi, que também pôde vibrar com a grande atuação do atacante Antoine Griezmann, que anotou dois gols e deu uma assistência para o volante Arturo Vidal. O Barcelona também balançou as redes com o lateral-esquerdo Jordi Alba, enquanto o Betis descontou com os atacantes Nabil Fekir e Loren Morón.