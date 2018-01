Vídeo: zagueiro emprestado pelo Palmeiras agride mulher

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira nas redes sociais e na imprensa local mostra o zagueiro argentino Fernando Tobio, emprestado pelo Palmeiras ao Rosario Central, aparentemente embriagado, envolvido em uma discussão que termina com um forte empurrão no rosto de uma mulher.

No vídeo, de 39 segundos de duração, o jogador é visto xingando uma mulher e a chamando de “quatro olhos”. Quando outra mulher se aproxima para tentar acalmar o jogador de 28 anos, ele a enfrenta, a agride no rosto e no pescoço, empurrando-a na sequência.

Um homem entra para afastar a briga, mas Tobio também o agride e tenta voltar a atingir a mulher. Os usuários que compartilharam o vídeo nas redes sociais afirmam que o incidente ocorreu na noite de quinta-feira na saída de uma cervejaria em Rosario.

O zagueiro está no clube desde o meio de 2017, emprestado pelo Palmeiras depois de passagem pelo Boca Juniors, clube com o qual ganhou o Campeonato Argentino em 2015 e 2017.