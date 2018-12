Maradona é chamado de viciado e tenta agredir torcedores no México

Diego Armando Maradona foi provocado e xingado pela torcida do Atlético San Luís no último domingo, 2, após a derrota de sua equipe, o Dorados de Sinaloa, na final da Liga de Acesso do México, por 4 a 2. O ídolo argentino perdeu a paciência e tentou atingir os torcedores com socos, mas foi contido por seguranças.

Além dos xingamentos, os torcedores cantaram ‘viciado’ para o técnico, que perdeu a cabeça e tentou de todas as formas agredir os autores das agressões verbais. Segundo o diário argentino Olé, Maradona gritava “venha, quero que digam na minha cara”, em direção aos rivais. A sua equipe tinha a vantagem do empate, mas acabou sendo derrotado na casa do adversário.

Maradona estava suspenso e teve de assistir de camarote à derrota do Dorados para o Atlético San Luís. Ele foi apresentado na equipe em setembro e, em três meses no cargo, o treinador levou o time até o mata-mata do Apertura da segunda divisão, avançando em sétimo lugar.

Com a derrota, o time perdeu a chance de sonhar com o acesso. Já o San Luís deverá enfrentar o campeão do próximo torneio, o Clausura 2019, para decidir quem jogará a primeira divisão na temporada 2019/2020.

Maradona perdeu o partido polo ascenso e perdeu os papeis ante uns bocachanclas que lle cantaban "Maradona se la come". Moito "fair play" solto. pic.twitter.com/Gow8wvNZQR — A boa celeste© (@Dijochoeu) December 3, 2018

Além de ter treinado a Argentina entre 2008 e 2010, Maradona comandou o Al-Wasl, o Al-Fujairah e agora comanda o Dorados de Sinaloa. Anteriormente, dirigiu o Racing de Avellaneda em 1995.