Vídeo: Hernanes dá adeus definitivo ao São Paulo

O meia Hernanes não retornará ao São Paulo, ao menos nesta temporada. O meia já está na Espanha, onde faz a pré-temporada ao lado do elenco do Hebei Fortune, da China, e nesta segunda gravou um vídeo em sua rede social explicando que não teve sucesso na tentativa de convencer os dirigentes chineses a prorrogarem o seu empréstimo com o clube paulista.

Em sua despedida, na semana passada, Hernanes havia deixado aberta a possibilidade de buscar uma solução com os dirigentes do Hebei Fortune para prorrogar sua permanência no São Paulo ao menos até a metade do ano.

Assista ao vídeo em que Hernanes se despede da torcida são-paulina:

“Como já sabíamos, era difícil qualquer tipo de conversa e agora tenho de seguir por aqui. Mais uma vez, quero agradecer todas as homenagens. Curti bastante foto ontem com homenagens, frases e mensagens de carinho de vocês. Muito obrigado, realmente, de coração. estamos juntos e é isso aí”, afirmou Hernanes.

O Hebei Fortune havia contratado Hernanes junto à Juventus, da Itália, por cerca de 10 milhões de euros (33 milhões de reais), em fevereiro do ano passado, mas em julho aceitou emprestá-lo de graça ao São Paulo, pois não vinha sendo aproveitado pelo técnico Manuel Pellegrini. O time chinês, porém, colocou uma cláusula para ter a prerrogativa de chamar o brasileiro de volta se assim desejasse.