Vídeo: Gol mexicano em 1986 é eleito o melhor das Copas

O gol do meia mexicano Manuel Negrete contra a Bulgária nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, foi eleito o melhor de todas as edições do torneio pelos torcedores, informou a Fifa nesta segunda-feira. Na vitória por 2 a 0 da seleção da casa, o lance mais marcante da partida ocorreu aos 34 minutos, quando Negrete tabelou em frente à área e acertou um belo voleio para abrir o placar no Estádio Azteca.

A votação aconteceu entre 31 de março e esta segunda-feira em confrontos de mata-mata criados pela Fifa. O gol marcado por Éder, em chute forte de fora da área, sobre o goleiro Rinat Dasaev na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a União Soviética na estreia da Copa do Mundo de 1982, na Espanha, ficou com a segunda colocação.

