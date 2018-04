Vídeo: Gabriel Jesus completa 21 anos e leva ‘ovada’ no City

O atacante Gabriel Jesus completa 21 anos nesta terça-feira e recebeu o “carinho” de seus companheiros de Manchester City. Antes do treino da equipe inglesa, os brasileiros Ederson e Fernandinho surpreenderam o compatriota e quebraram ovos em sua cabeça – prática comum nos clubes do Brasil.

O português Bernardo Silva também aparece no vídeo, postado por Ederson, mas se nega a participar da “ovada” no amigo. Gabriel Jesus deve ser titular do City no jogo da próxima quarta-feira, diante do Liverpool, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Confira, abaixo, o momento da “homenagem” dos colegas ao aniversariante do dia: