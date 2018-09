Vídeo: Firmino treina de óculos e é alvo de piadas no Liverpool

Roberto Firmino vem tendo uma semana bastante agitada. O atacante brasileiro do Liverpool sofreu uma pequena lesão no olho esquerdo, ao ser atingido acidentalmente pelo dedo de Jan Vertonghen, do Tottenham, no último sábado. Três dias depois, decidiu a partida contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, com um belo gol. Nesta quinta-feira, Firmino surpreendeu ao aparecer no treino da equipe inglesa com um óculos de proteção e virou alvo de brincadeiras do elenco.

“Edgar Davids voltou!”, exclamou o treinador Jürgen Klopp, lembrando o famoso meio-campista holandês, que sofria de glaucoma e utilizava óculos semelhantes. O jogador alagoano levou tudo na esportiva e mostrou que o acessório não o atrapalhou, marcando gols na atividade. O Liverpool informou que a lesão não é grave e o uso dos óculos é apenas uma medida de precaução.