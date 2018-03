O goleiro Hamad Khalid Ali, do Ajman, conseguiu transformar uma devolução de bola por fair play em gol no Campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Aos 40 do segundo tempo, o time do Ajman vencia por 3 a 0, quando Saeed Al-Kathiri, um jogador do Al Dhafra, a equipe adversária, foi devolver a bola e o goleiro tentou dominar com os pés, mas furou. O resultado foi o gol de honra do time visitante no jogo.

هدف الموسم.. لاعب #الظفرة يعيد الكرة لحارس مرمى عجمان #حمد_خالد بشكل سهل تجسيدا للروح الرياضية، لكن الكرة دخلت المرمى النتيجة الأن 3-1 لصالح عجمان#عجمان_الظفرة#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/0v1DAeAc5B — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2018