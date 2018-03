Vídeo: Centurión fura sinal vermelho e oferece acerto a policial

Ricardo Centurión, ex-jogador do São Paulo, atualmente no Racing, se envolveu em mais uma confusão com a polícia argentina. Na manhã desta segunda-feira, o atacante foi parado pelas autoridades da cidade de Lanús, na província de Buenos Aires, após ultrapassar dois sinais vermelhos em uma área escolar. Um vídeo gravado por um agente de trânsito mostrou que Centurión recusou-se a fazer o exame de bafômetro e ofereceu um “acerto”, prontamente negado.

Aparentando embriaguez, Centurión perguntou ao comandante da operação o motivo de ter sido parado. O jogador confessou ter passado por “dois sinais vermelhos” ao policial, que perguntava se havia alguma urgência médica para isso. “Você fica fazendo graça. Você é mais velho que eu, não faça graça comigo. Só precisava ir até minha casa”, disse o jogador, contrariado.

Em seguida, Centurión tenta convencer o policial. “Podemos acertar isso. Eu tenho para acertar e cobrir todo o seu mês.” O policial rejeitou a proposta, mas o jogador insistiu. “Isso é uma bobagem. Para que vamos fazer esse alarde?”, perguntou Centurión, antes de ter o pedido novamente rejeitado.

De acordo com o secretário de Segurança de Lanús, Diego Kravetz, “se houve tentativa de suborno, vamos fazer uma denúncia” contra o jogador. Em julho do ano passado, Centurión havia se envolvido em confusão em uma boate enquanto jogava pelo Boca Juniors.