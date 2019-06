Vídeo: Casal argentino da Copa do Mundo ataca novamente

BELO HORIZONTE – “Coreia do Sul e México?” Um dos maiores memes da Copa do Mundo da Rússia, o casal argentino que discute dentro do carro sobre ir ou não a um casamento que será realizado durante uma das partidas do Mundial voltou a movimentar essa internet essa semana. Os comediantes Jeronimo Freixas e Jose De Cabo, autores do vídeo que viralizou no ano passado e que ficaram conhecidos como o “Casal da Copa“, publicaram uma nova versão do esquete, dedicado à Copa América. No novo vídeo, publicado nessa terça-feira, os protagonistas (que são casados e têm filhos na vida real), estão de férias em Miami e decidem ir a um bar para assistir à estreia na Argentina na Copa América. O problema é que, chegando no local, eles perceberam que eram minoria na torcida. A seleção de Lionel Messi joga pela sobrevivência no torneio continental nesta quarta, contra o Paraguai, no Estádio do Mineirão.

Assista ao último vídeo do Casal da Copa:

Relembre o primeiro vídeo que viralizou: