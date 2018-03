Vídeo: Carragher, ídolo do Liverpool, cospe em torcedor do United

Jamie Carragher, ex-zagueiro que defendeu o Liverpool em toda sua carreira, de 1996 a 2013, e hoje comentarista do canal Sky Sports, da Inglaterra, se envolveu em uma grande polêmica após derrota por 2 a 1 de sua ex-equipe, no clássico contra o Manchester United, no último sábado, pelo Campeonato Inglês. Na saída do Old Trafford, o ex-jogador não aguentou provocações de torcedores rivais e cuspiu no carro ao lado, enquanto dirigia.

Um homem e sua filha de 14 anos estavam no automóvel ao lado. O pai, que dirigia e filmava o carro do comentarista, provocou chamando-o pelo nome e gritando “2 a 1”. Carragher abriu a janela e cuspiu em direção ao torcedor do United, no local onde estava a menina.

Jamie Carragher não aguenta com provocações e cospe contra um adepto e uma jovem de 14 anos. (via @DailyMirror) pic.twitter.com/LgXjy93jEy — B24 (@B24pt) March 11, 2018

No domingo, em seu Twitter, o comentarista pediu desculpas pelo acontecido no dia anterior. “Estava totalmente fora de mim e já pedi desculpas pessoalmente a toda a família nesta noite. Fui provocada 3, 4 vezes durante o trajeto, e quando fui filmado perdi a cabeça. Não há desculpas”, explicou.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, o jogador foi suspenso pelo canal Sky Sports. Ao menos na próxima semana, Carragher estará afastado das atividades na TV. Em declaração oficial, a TV condenou Carragher e afirmou que tal atitude não é algo que esperam de seus empregados.