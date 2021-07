Vídeo: Brasil leva vantagem sobre a Argentina no retrospecto

Brasil e Argentina decidem a Copa América neste sábado, 10, às 21 horas (horário de Brasília). Se depender do histórico, o time de Tite sai na frente para ficar com a taça. O repórter Alexandre Senechal traz os números do confronto entre os dois gigantes do futebol mundial e mostra que a seleção brasileira leva vantagem no histórico, no retrospecto recente e em finais.

