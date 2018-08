Video: assista os gols indicados a mais bonito da temporada da Europa

A Uefa anunciou nesta terça-feira lista dos 11 gols indicados ao prêmio de mais bonito da temporada 2017/2018. O atacante português Cristiano Ronaldo está entre os concorrentes, e tem como rival um brasileiro, o pivô Elisandro, do Inter Movistar, um dos dois jogadores de futsal na disputa. Elisandro jogou no Carlos Barbosa, no São Paulo, no Corinthians e no Intelli e concorre por lance na final da Copa da Uefa de futsal, em que sua equipe venceu o Sporting, de Portugal, por 5 a 2.

Cristiano Ronaldo está na lista pelo gol de bicicleta na vitória do Real Madrid sobre a Juventus, no segundo tempo, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Há ainda três mulheres na disputa, que terá votação popular (no site da entidade). No dia 27 de agosto será anunciado vencedor.

Os candidatos a gol mais bonito da temporada:

Paulo Estrela (Porto) – 13/09/2017 – Porto 5 x 1 Besiktas – Liga de Juniores da Uefa

Christian Eriksen (Dinamarca) – 14/11/2017 – Irlanda 1 x 5 Dinamarca – Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo

Ricardinho (Portugal) – 31/01/2018 – Portugal 4 x 1 Romênia – Eurocopa de futsal

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 03/04/2018 – Juventus 0 x 3 Real Madrid – Liga dos Campeões

Dimitri Payet (Olympique de Marselha) – 12/04/2018 – Olympique de Marselha 5 x 2 RB Leipzig – Liga Europa

Elisandro (Inter Movistar) – 22/04/2018 – Sporting 2 x 5 Inter Movistar – Copa da Uefa de futsal

Lucy Bronze (Lyon) – 29/04/2018 – Lyon 1 x 0 Manchester City – Liga dos Campeões feminina

Gonçalo Ramos (Portugal) – 07/05/2018 – Eslovênia 0 x 4 Portugal – Campeonato Europeu sub-17

Eva Navarro (Espanha) – 21/05/2018 – Alemanha 0 x 2 Espanha – Campeonato Europeu feminino sub-17

Elliot Embleton (Inglaterra) – 17/07/2018 – Turquia 2 x 3 Inglaterra – Campeonato Europeu sub-19

Olga Carmona (Espanha) – 21/07/2018 – Suíça 0 x 3 Espanha – Campeonato Europeu feminino sub-19