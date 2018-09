Vídeo: assista aos gols indicados ao prêmio Puskás

A Fifa divulgou nesta segunda-feira os dez indicados ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. O anúncio foi feito nas redes sociais da Fifa, que também revelou os três finalistas ao troféu de melhor jogador da temporada (The Best).

Os gols que concorrem ao prêmio foram contabilizados de 3 de julho de 2017 a 15 de julho deste ano. A votação é aberta ao público no site da Fifa.

Confira os indicados ao prêmio Puskás:

Gareth Bale (Real Madrid) – 26/05/2018- Real Madrid 3 x 1 Liverpool – Final da Liga dos Campeões

Denis Cheryshev (Rússia) – 07/07/2018 – Rússia 2 x 2 Croácia – Quartas da Copa do Mundo

Lazaros Christodoulopoulos (AEK) – 24/09/2017 – AEK 3 x 2 Olympiakos – Campeonato Grego

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro) – 04/02/2018 – Cruzeiro 1 x 0 – Campeonato Mineiro

Riley McGree (Newcastle Jets)- 27/04/2018 – Newcastle Jets 2 x 1 Melbourne City – Campeonato Australiano

Lionel Messi (Argentina) – 26/06/2018 Nigéria 1 x 2 Argentina – Fase de grupos da Copa do Mundo

Benjamin Pavard (França) – 30/06/2018 – França 4 x 3 Argentina- Oitavas da Copa do Mundo

Ricardo Quaresma (Portugal) – 25/06/2018 – Irã 1 x 1 Portugal – Fase de grupos da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 03/04/2018 – Juventus 0 x 3 Real Madrid – Quartas da Liga dos Campeões

Mohamed Salah (Liverpool) – 10/12/2017 – Liverpool 1 x 1 Everton – Campeonato Inglês