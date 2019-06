Vídeo: as seleções com mais gols na história da Copa América

O histórico da seleção brasileira não é dos mais vitoriosos na Copa América. Em 35 participações, conquistou a competição apenas oito vezes e está bem atrás da Argentina na contagem de títulos (os rivais têm 14 taças). Os dados foram compilados pela reportagem de VEJA e @placar pic.twitter.com/dobO5NWvTR — VEJA (@VEJA) June 13, 2019

O histórico da seleção brasileira não é dos mais vitoriosos na Copa América. Em 35 participações, conquistou a competição apenas oito vezes (a última foi em 2007) e está bem atrás da Argentina na contagem de títulos (os rivais têm 14 taças). A seleção do país vizinho é a aquela que mais fez gols na história do torneio continental, com 455 gols marcados. São 50 a mais do que o Brasil. Os dados foram compilados pela reportagem de VEJA e PLACAR e a evolução dos números pode ser vista no videográfico acima.

O Brasil conseguiu superar o Uruguai, que fez frente à Argentina na ponta do ranking de gols marcados até meados da década de 60. A partir de então, os uruguaios começaram a perder terreno e deixaram o segundo lugar da lista a partir de 1999, quando foram ultrapassados pelos brasileiros. Além dos três principais times do continente, o atual bicampeão consecutivo Chile, o Paraguai e o Peru completam a lista dos seis países que mais fizeram gols nas 45 edições da Copa América.

A 46ª, realizada novamente no Brasil – o país recebeu o torneio nos anos de 1919, 1922, 1949 e 1989, vencendo todas elas –, começa nesta sexta-feira, com o jogo entre Brasil e Bolívia, no Estádio do Morumbi, às 21h30 (horário de Brasília).