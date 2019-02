Vídeo: apresentador do Globo Esporte-CE pede demissão ao vivo

Kaio Cézar, um dos apresentadores do Globo Esporte Ceará, pediu demissão no final do programa deste sábado, 16. O narrador da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo, alegou que não abre mão do respeito.

“O Globo Esporte de hoje fica por aqui e eu também fico. Neste momento, estou pedindo demissão do Sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito, nem da dignidade para estar em lugar nenhum. Um abraço”, disse, ao sair do vídeo.

O narrador ainda não se posicionou depois do ocorrido, assim como a emissora. Cézar estava substituindo Fábio Pizzato, principal apresentador e também editor-chefe do programa