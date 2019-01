Vídeo: a farra de Neymar e dos ‘parças’ no iate em St-Tropez

Neymar não tem data definida para estrear pelo Paris Saint-Germain – o Barcelona ainda não enviou os documentos necessários para a inscrição do jogador na liga francesa –, mas não parece muito preocupado com isso. O jogador mais caro de todos os tempos recebeu, assim como todos os colegas de clube, folga de dois dias e foi curtir as águas de Saint-Tropez, um dos destinos mais cobiçados do verão europeu, ao lado do inseparável séquito de “parças”.

Na Costa Azul, o atacante brasileiro alugou um gigantesco iate e promoveu uma grande festa para os amigos e, claro, alguns convidados (e convidadas). Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra Neymar sentado em uma mesa, enquanto os parceiros cantam e dançam animados e aguardam a chegada de bebidas. Gustavo Almeida, um dos melhores amigos de Neymar, aparece carregando a bandeira do Brasil, no momento em que a introdução do hino nacional é tocada – é rapidamente interrompida por um funk, a música Cara Bacana, do MC G15.

Aquí lo tenéis, dice que se ha ido por nuevos retos.

Este se ha ido porque tenía Barcelona muy vista ya pic.twitter.com/pdMZXv4MxA — Srta MESSIADICTA💋 (@MDPilar6) August 8, 2017