Vidal é hospitalizado no Chile após testar positivo para Covid-19

O meio-campista Arturo Vidal, da seleção chilena e da Inter de Milão, foi hospitalizado na noite de segunda-feira, 31, após testar positivo para o novo coronavírus. De acordo com a comissão médica do Chile, Vidal teve um quadro de amigdalite agravado. Ele já havia sido afastado nas últimas 72 horas preventivamente do convívio com os demais companheiros de seleção.

Com isso, o jogador não poderá entrar em campo nesta próxima quinta-feira, 3, contra a Argentina, fora de casa, em Santiago del Estero, jogo este válido pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Vidal não havia participado dos últimos treinamentos. Após a testagem, acabou confirmando estar infectado com a Covid-19. Os demais companheiros acusaram negativo em exames de PCR, mas seguirão com testes diários.

O jogador tinha sido vacinado há três dias ao lado de outros atletas da seleção chilena. Desde o início da pandemia, o Chile tem 1.384.346 de casos confirmados e 29.300 mortes. Ao todo, 7.948.41 pessoas foram vacinadas, aproximadamente 41,9% da população de acordo com dados da Universidade John Hopkins.

