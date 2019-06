Vice-presidente do Barcelona sobre volta de Neymar: ‘Não está na mesa’

O vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, falou nesta quinta-feira, 27, sobre a possível volta de Neymar ao clube espanhol nessa janela de transferências. Cardoner negou interesse inicial do clube, durante o anúncio da contratação do goleiro brasileiro Neto.

“Isso não é hora de falar de chegadas. Estamos em um processo de saídas. É um período que termina dia 30 deste mês, em que negociaremos as saídas de jogadores que não serão usados pelo treinador na próxima temporada. Isto é feito dessa forma todos os anos, pela questão do fair-play financeiro. Os resultados nos permitem ter um fluxo de caixa para contratações”, disse Cardoner.

“O correto é dizer que o Neymar quer voltar ao Barcelona, ​​mas não concordo que o Barcelona se preocupe em contratar o Neymar. Isso não está na mesa. Não assinamos ninguém, não mantivemos contato com ele. Ele e muitos querem jogar no Barcelona”, completou o vice-presidente do clube.

“Não me admira que Neymar queira voltar. Aconteceu outras vezes, com jogadores que foram e voltaram, como Fábregas, Piqué… Neymar é um grande jogador, mas as circunstâncias em que saiu também têm de ser avaliadas se essas hipóteses forem realidade “, completou Cardoner

De acordo com o jornal Sport, para que a negociação seja concretizada, o PSG vai exigir que o Barcelona ceda o atacante francês Dembélé na negociação.