Ver Palmeiras na Libertadores é mais caro que Real na Champions

O Palmeiras divulgou nesta quarta-feira os valores dos ingressos para a estreia em casa na primeira fase da Copa Libertadores, contra o Alianza Lima, do Peru, na terça-feira, dia 3 de abril, às 21h30, no Allianz Parque. A entrada mais barata para o jogo, no setor Gol Norte, será vendida a 180 reais, com meia entrada a 90. As vendas começam às 10 horas desta quinta-feira, para os torcedores com mais assiduidade em jogos do clube. O setor mais caro custará 400 reais (meia a 200 reais). Para o jogo contra o Boca Juniors, o Palmeiras estuda aumento de valor.

Padrão europeu?

Desde que reformou seu estádio, o Palmeiras aumentou o preço dos ingressos. Nas oitavas da Libertadores de 2017, contra o Barcelona, do Equador, o mais barato custava 120 reais (agora aumentou 50%), enquanto o mais caro era 300 reais (sofreu reajuste de 33,3%). O valor se aproxima ao dos ingressos de alguns jogos da Liga dos Campeões. O mais barato para a primeira partida do Real Madrid diante do Apoel, do Chipre, custava 25 euros (cerca de 101 reais). Para a jogo de quartas contra a Juventus, dia 11 de abril, os preços variam entre 85 e 105 euros (343 a 424 reais).

A simples conversão das moedas, no entanto, esconde um fator importante: a diferença entre o salário mínimo do Brasil (954 reais) e o da Espanha (735,90 euros, cerca de 2.971 reais). Enquanto o valor da entrada mais barata de Palmeiras x Alianza Lima representa 18,8% do salário mínimo brasileiro, a de Real Madrid x Apoel, representa 3,4% do mínimo espanhol.