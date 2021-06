Venezuela convoca 15 novos jogadores após surto de Covid-19

Depois de doze membros da Venezuela testarem positivo para a Covid-19, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, neste sábado, 12, a seleção convocou 15 novos jogadores para a disputa da Copa América. Da nova lista, o jogador mais conhecido é Jan Hurtado, atacante do Red Bull Bragantino, que sequer treinou com a equipe paulista neste sábado.

A convocação acontece após a liberação da Conmebol, que retirou o limite de cinco substituições por causa de Covid-19 do regulamento da Copa América. A estreia da Venezuela será contra o Brasil, na abertura da competição, neste domingo, 13, às 18h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Em nota oficial divulgada em seu site, a seleção da Venezuela afirmou que já está cuidando dos atletas que foram infectados. “A junta diretiva da Federação Venezuelana de Futebol, encabeçada por seu presidente, Jorge Giménez, se solidariza com cada um dos afetados e garante todas as medidas necessárias para sua pronta recuperação”, diz trecho da nota.

O protocolo sanitário da Conmebol foi atualizado pelo Ministério da Saúde para a realização da Copa América no Brasil. Cada delegação conta com no máximo 56 pessoas e tem todos membros testados a cada dois dias, além de se hospedarem em andar exclusivo de hotel na cidade onde jogarão.

Confira a lista dos novos convocados:

Goleiros: Yhonatann Yustiz, Giancarlo Schiavone e Luis Romero;

Defensores: Eduardo Ferreira, Diego Osorio e Francisco La Mantía;

Meio-campistas: Leonardo Flores, Christian Rivas, Christian Larotonda e Abraham Bahachille;

Atacantes: Richard Figueroa, Daniel Pérez, Eric Ramírez, Robinson Flores e Jan Hurtado.

Esta es la lista de jugadores que se suman a la convocatoria de la @SeleVinotinto para la #CopaAmérica.#FVF | #VibraElContinente pic.twitter.com/ans1dR02QR — FVF (@FVF_Oficial) June 12, 2021