Vendedora e… argentina: Georgina, a mulher que mudou Cristiano

Pouco se sabia sobre Georgina Rodríguez, a modelo que em pouco mais de um ano passou de namorada a mãe dos filhos de Cristiano Ronaldo, até uma entrevista concedida por ela neste domingo, na Espanha. Uma das principais novidades: a bela morena nasceu em Buenos Aires, na Argentina. E quando conheceu o astro português do Real Madrid trabalhava como vendedora de uma loja de roupas luxuosa, na capital espanhola.

Georgina tem 24 anos. É filha de pai argentino, cresceu na cidade espanhola de Jaca e com 19 anos se mudou para Madri. Em rara entrevista, ao suplemento XL Semanal, ela demonstrou incômodo ao falar sobre sua vida pessoal (chegou a ameaçar abandonar a entrevista), mas já falou como “mãe de quatro crianças” e disse que sempre teve vontade de adotar.

Georgina é mãe biológica de Alana Martina, a quarta filha do craque, nascida em novembro do ano passado. Os outros três, Cristiano Júnior (sete anos) e os gêmeos Eva e Mateo (de nove meses), nasceram de barriga de aluguel. Como comprova suas redes sociais, Georgina se dá muito bem com Cristianinho e se ocupa do cuidado do quarteto. “Sempre fui muito madura e ter quatro filhos não é um peso, para nada. Pelo contrário, me recarrega, é uma dose de mimo, beijos, amor.. Lido muito bem e já nem imagino minha vida sem meus filhos”, conta.

De vendedora a modelo

Georgina contou que ao chegar a Madri começou a trabalhar como vendedora na loja Massimo Dutti. Percebeu que para trabalhar em lojas de luxo precisaria melhorar seu inglês e por isso viajou a Bristol, na Inglaterra, onde atuou como babá. Ao retornar à Espanha, foi contratada pela marca Gucci, onde ficou oito meses até seu romance com Cristiano ser descoberto – foi fotografado na Disney de Paris, disfarçado com uma peruca, ao lado da nova namorada.

“Fiquei mal. Me escondia, os jornalistas iam me procurar na loja. Ligavam na Gucci perguntando por mim, se fazendo de meus clientes. (…) Sempre havia uns dez fotógrafos me esperando. Fiquei muito incomodada e tive de trocar de loja.” Ela garante que, mesmo vivendo com um dos homens mais famosos do mundo, manteve os pés no chão. “Se não tenho dinheiro para comprar um Chanel, compro na Zara. Por que alardear algo que não te corresponde? Sigo usando calças da Zara, adoro.”

A namorada de Cristiano (alcunha que Georgina não gosta) já fazia alguns trabalhos como modelo fotográfica e viu a nova carreira decolar após o romance se tornar público. Mas disse que não sonhava com as passarelas. “Quando era pequena, não era muito bonita, sempre me achei muito normal e não tinha essa picardia de querer ser a mais bonita da turma…” Apesar de já ter mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e de postar com bastante frequência, inclusive fotos sensuais, ela diz não gostar da exposição. “Não tenho paciência para redes sociais, para ser blogueira…me vejo mais como uma modelo.”

Vida em família

Na mesma entrevista, Georgina revelou que terminou recentemente um curso de contabilidade financeira e pretende realizar outro de marketing, para poder abrir sua própria empresa. “E também cuidar dos meus filhos, claro”, diz, ao citar suas ocupações. Georgina tem postado cada vez mais fotos com Cristiano Ronaldo e as crianças, mostrando que o ótimo momento no relacionamento.

Também é constantemente vista nas redes sociais com a sogra, Dolores Aveiro, e com as irmãs do jogador (o que jamais ocorreu com antigas namoradas do craque). Neste domingo, Cristiano Ronaldo exibiu uma foto de seu almoço de Páscoa com a amada. Confira esta e outras fotos da família Aveiro:

