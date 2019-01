Vencido por lesões, ídolo do River Plate se aposenta aos 31 anos

O atacante uruguaio Rodrigo Mora, do River Plate, anunciou nesta segunda-feira, 7, sua aposentadoria do futebol, com apenas 31 anos, devido a constantes lesões no quadril. Ele não viajou com a equipe para a pré-temporada em Punta Del Este, em seu país, e deu a inesperada notícia em suas redes.

“Hoje vivo um dos dias mais tristes da minha vida. O sofrimento e a dor são constantes e já não consigo mais. Me doei até mais do que podia e hoje preciso enfrentar a realidade: não posso mais seguir jogando futebol. Tenho um nó no peito e uma sensação impossível de explicar. Gostaria de me aposentar de outra forma. Sei que virão momentos complicados… mas hoje só quero agradecer a todos”, escreveu o jogador, que recebeu inúmeras mensagens de carinho de torcedores e ex-colegas.

Mora conquistou nove títulos pelo River Plate, incluindo a Copa Sul-Americana de 2014 e as Libertadores de 2015 e 2018 – na primeira, foi protagonista da conquista; na segunda, não participou da campanha, mas festejou com os colegas o histórico título contra o Boca no Santiago Bernabéu.

Llegó desde Uruguay en 2012 y, a fuerza de goles, sacrificio, compromiso y títulos, se metió en el corazón de todos los hinchas de River.

¡Gracias por todo y hasta siempre, @romorita11! pic.twitter.com/dvcyWtS3yi — River Plate (@CARPoficial) January 7, 2019

Mora chegou ao clube em 2012, vindo do Peñarol, e fez 41 gols em 185 jogos. Era muito querido pela torcida por sua entrega em campo, mas nos últimos anos conviveu com uma sequência de lesões no quadril.