A primeira fase da Copa do Mundo está chegando ao fim e as seleções classificadas já estão se definindo. Veja abaixo quais seleções já estão classificadas, grupo a grupo.

Grupo A

Uruguai

Classificou-se já na segunda rodada, com vitórias sobre Egito e Arábia Saudita. Garantiu o primeiro lugar ao vencer a Rússia na terceira rodada.

Rússia

Também se classificou na segunda rodada, com vitórias sobre Arábia Saudita e Egito. Ficou em segundo lugar ao perder para o Uruguai na terceira rodada.

Grupo B

Espanha

Classificou-se na última rodada. Empatou com Portugal e Marrocos, e venceu o Irã. Passou com o primeiro lugar da chave.

Portugal

Classificou-se na última rodada. Empatou com Espanha e Irã, e venceu o Marrocos. Passou com o segundo lugar da chave.

Grupo C

França

Classificou-se na segunda rodada, após vencer Austrália e Peru. Garantiu o primeiro lugar ao empatar com a Dinamarca na terceira rodada.

Dinamarca

Classificou-se na última rodada. Empatou com Austrália e França, e venceu o Peru. Passou com o segundo lugar da chave.

Grupo D

Croácia

Classificou-se na segunda rodada, após vencer Nigéria e Argentina. Garantiu o primeiro lugar ao vencer a Islândia na terceira rodada.

Argentina

Classificou-se dramaticamente na última rodada. Estreou empatando com a Islândia, perdeu para a Croácia na segunda rodada, e garantiu vaga ao vencer a Nigéria na última rodada.

Grupo F

Suécia

Estreou vencendo a Coreia do Sul, mas perdeu para a Alemanha na segunda rodada. Na terceira, se classificou ao vencer o México.

México

Venceu as duas primeiras partidas contra Alemanha e Coreia do Sul, mas só se classificou com a derrota da Alemanha para a Coreia do Sul. Despediu-se na primeira fase perdendo da Suécia.

Grupo G

Inglaterra

Classificou-se na segunda rodada, após vencer Tunísia e Panamá.

Bélgica

Classificou-se na segunda rodada, após vencer Panamá e Tunísia.