A Copa do Mundo de 2018 chega ao 21º dia com mais dois jogos, válidos pelas quartas de final da competição. A seleção brasileira coloca o favoritismo em campo contra a Bélgica e sua talentosa equipe. Com três títulos mundiais somados, França e Uruguai se enfrentam em busca de um lugar na semifinal.

A França encara o Uruguai no Estádio Níjni Novgorod, às 11h (de Brasília), pelas quartas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os franceses são favoritos no confronto e chegam com moral após eliminarem a seleção argentina nas oitavas, por 4 a 3, em um grande jogo. A seleção francesa conta com o talento do jovem atacante Kylian Mbappé, 19 anos, e não perdem para seleções sul-americanas em Copas há 40 anos.

O Uruguai não é favorito, mas vem fazendo uma Copa com bastante regularidade até aqui. Apesar da famosa dupla de ataque formada por Edinson Cavani e Luis Suárez, quem está roubando a cena com a camisa celeste é a dupla de zaga, formada por Diego Godín e José Giménez. Os uruguaios sofreram apenas um gol e têm a melhor defesa da competição, ao lado do Brasil.

O Brasil joga contra a Bélgica na Arena Kazan, a partir das 15h (de Brasília), também pelas quartas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. A seleção brasileira é favorita, mas precisa fazer seu melhor jogo para não tomar sustos contra os belgas. O técnico Tite não poderá contar com o volante Casemiro, suspenso por ter tomado dois cartões amarelos – as alternativas principais são Fernandinho ou o zagueiro Marquinhos improvisado.

Na lateral esquerda, o treinador optou pela volta de Marcelo, que havia dado lugar a Filipe Luís no confronto contra o México nas oitavas de final após ter se lesionado no jogo contra a Sérvia. Os destaques brasileiros na competição até agora têm sido a defesa – que tomou apenas um gol -, o atacante Neymar e o meia Philippe Coutinho. No confronto contra o México, o meia Willian também teve boa atuação.

Apesar do favoritismo brasileiro, a seleção da Bélgica é uma das melhores equipes do torneio e conta com um ataque perigoso formado por Eden Hazard, Romelu Lukaku, o vice-artilheiro da competição, com quatro gols – o líder é Kane, da Inglaterra, com seis -, e Dries Mertens, além do meia Kevin De Bruyne.

Após vitória complicada contra o Japão nas oitavas, por 3 a 2 – estava perdendo por 2 a 0 e só conseguiu o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo -, a Bélgica tenta superar a desconfiança e a pressão sobre aquela que é considerada a geração mais talentosa da história do país.