A Copa do Mundo de 2018 começou nesta quinta-feira, com a vitória da Rússia sobre a Arábia Saudita por 5 a 0, pelo Grupo A. No segundo dia do Mundial, nesta sexta-feira, 15, três jogos serão realizados, com destaque para a estreia de Cristiano Ronaldo e Portugal no clássico ibérico contra a Espanha.

A rodada começa às 9h (de Brasília), quando o Egito, que não disputa a Copa desde 1990, enfrenta o Uruguai, , bicampeão do torneio (1930 e 1950), também pelo Grupo A, na Arena Ecaterimburgo, com transmissão da TV Globo, SporTV e Fox Sports.

Os egípcios terão o retorno de Mohamed Salah, atacante do Liverpool, que se lesionou na final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid em polêmico lance com o zagueiro espanhol Sérgio Ramos. Os uruguaios, favoritos no grupo, têm confirmada para o jogo a sua dupla de ataque, formada por Luis Suárez e Edinson Cavani. Os dois times entram em campo pressionados pela goleada dos russos, já que o número de gols marcados e o saldo de gols podem ser critérios de desempate decisivos para definir os dois classificados da chave.

Já pelo Grupo B, às 12h (de Brasília), Marrocos e Irã jogarão no Estádio São Petersburgo, com transmissão da TV Globo, SporTV e Fox Sports. Os marroquinos não disputam um Mundial desde 1998, mas venceram todos os cinco jogos que realizaram neste ano. O Irã tenta apagar a péssima atuação na última Copa, no Brasil, após conquistar apenas um ponto. Neste ano, os iranianos venceram quatro das seis partidas realizadas.

Encerrando o dia, às 15h, o confronto mais aguardado será entre a seleção portuguesa e a Espanha, também pelo grupo B, no Estádio Fisht, a partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Fox Sports.

A Espanha chegou à Rússia como favorita, mas se tornou imprevisível após a demissão de seu treinador, Julen Lopetegui, a dois dias do início da competição – a federação do país irritou-se com o fato de ele ter fechado contrato para ser o técnico do Real Madrid na próxima temporada. O time será treinado pelo ex-zagueiro Fernando Hierro. Outra curiosidade da seleção espanhola será a despedida de um de seus jogadores históricos, o meia Andrés Iniesta, que, aos 34 anos, estará fazendo sua última Copa.

Portugal, pelo contrário, vai para o jogo com um clima bom nos vestiários e com sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, ainda no auge, apesar dos 33 anos de idade – acabou de ser campeão pela terceira vez consecutiva da Liga dos Campeões com o Real Madrid.