A Copa do Mundo de 2018 chega ao 19º dia com mais dois jogos válidos pelas oitavas de final. O destaque é a seleção brasileira, que enfrenta o México, velho conhecido de outros Mundiais e Copas América. No mesmo dia, a forte Bélgica enfrenta o surpreendente Japão.

O Brasil enfrenta o México em Samara, a partir das 11h (de Brasília), pelas oitavas de final, com cobertura ao vivo pelo site da PLACAR — na TV, Globo, Fox Sports e SporTV transmitem a partida. O Brasil foi confirmado pelo técnico Tite, com Fagner e Filipe Luís nas laterais. O restante do time será o mesmo das três primeiras partidas no torneio.

O México, que iniciou o torneio com vitória diante de Alemanha e Coreia do Sul, vem de um duro revés contra a Suécia, por 3 a 0. O time ainda sofre com uma epidemia de gripe que atingiu até o técnico Juan Osório, velho conhecido da torcida do São Paulo, time que treinou em 2015. Os destaques da equipe são os jogadores de frente: Vela, Lozano e Chicharito Hernández, todos com passagem no futebol europeu.

Fechando o dia, a forte Bélgica tenta provar que realmente tem a melhor geração de sua história contra o Japão, em Rostov, às 15h (de Brasília), com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os belgas têm jogadores de peso como Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois, todos atuando no futebol inglês, um dos mais equilibrados do mundo. Na primeira fase, passou com três vitórias, mesmo enfrentando a Inglaterra com um time cheio de reservas.

O Japão foi a grande zebra do Grupo H ao vencer a favorita Colômbia e desbancar Senegal pelo sistema de fair-play. O destaque do time é Kagawa, com passagem pelo futebol inglês e alemão, e o experiente Honda, atualmente no futebol mexicano, mas com passagem pelo Milan, da Itália.