O 22º dia da Copa do Mundo de 2018 terá mais duas partidas neste sábado, 7, válidas pelas quartas de final. A Inglaterra, de Harry Kane, tenta confirmar a superioridade contra o perigoso time da Suécia. Fechando o dia, a anfitriã Rússia precisa surpreender novamente, desta vez contra a favorita Croácia, de Luka Modric.

A Inglaterra enfrenta a Suécia na Arena Samara, a partir das 11h (de Brasília), pelas quartas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os ingleses, campeões do mundo em 1966, são favoritos para o confronto e ganharam confiança após eliminarem a Colômbia nos pênaltis em um jogo complicado nas oitavas de final. O destaque da seleção inglesa é o atacante Harry Kane, artilheiro do Mundial com 6 gols marcados.

A Suécia continua sua ótima campanha após liderar o Grupo F na primeira fase, que tinha México e Alemanha. Nas oitavas, os suecos bateram a seleção da Suíça por 1 a 0 e avançaram às quartas. O favoritismo é inglês, mas a seleção sueca já provou que não é uma surpresa. Sem seu craque Zlatan Ibrahimovic, tem apostado na coletividade de seu elenco.

A Rússia encara a Croácia no Estádio Fisht, em Sochi, às 15h (de Brasília), também pelas quartas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os russos seguem seu “conto de fadas” após eliminarem a Espanha, favorita ao título, nos pênaltis.

A Croácia apresentou um bom futebol durante o Mundial, mas se complicou contra a seleção da Dinamarca e avançou, assim como a Rússia, nos pênaltis. Luka Modric é o destaque croata para o confronto das quartas.