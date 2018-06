A Copa do Mundo de 2018 chega ao seu 17º dia com os dois primeiros jogos que abrem as oitavas de final da competição. A França, de Antoine Griezmann, tem confronto complicado contra a Argentina, de Lionel Messi. O Uruguai, de Luis Suárez, faz última partida do dia contra Portugal, de Cristiano Ronaldo.

A França enfrenta a Argentina na Arena Kazan, a partir das 11h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os franceses avançaram em primeiro no Grupo C, com duas vitórias e um empate. Apesar da invencibilidade, a França não convenceu em nenhuma das partidas que realizou até agora, passando com dificuldades por Peru e Austrália e fazendo um dos piores jogos do torneio contra a Dinamarca, o único que empatou em 0 a 0 até agora. Para o confronto contra os argentinos, os franceses contam com o talento de Griezmann, Kylian Mbappé e Paul Pogba.

A Argentina teve ainda mais dificuldades do que a França. Além de não passar segurança aos seus torcedores, a equipe só conseguiu a classificação na última rodada, aos 41 minutos do segundo tempo contra a Nigéria. Além das péssimas atuações, os argentinos lidam com desavenças entre jogadores e o técnico Jorge Sampaoli. A grande esperança da Argentina para o jogo contra a seleção francesa é novamente Lionel Messi.

Fechando o dia, o Uruguai joga contra Portugal no Estádio Fisht, em Sochi, às 15h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os uruguaios lideraram com folga o Grupo A, vencendo todos os seus adversários, mas tiveram bastante dificuldade contra Egito e Arábia Saudita. Com a melhor defesa da competição, a seleção uruguaia ainda não levou gols no torneio, mas terá que parar Cristiano Ronaldo para avançar.

No Grupo B, a seleção portuguesa chegou às oitavas de final no sufoco, quase perdendo a segunda vaga para o Irã. Os portugueses derrotaram o Marrocos e empataram contra Espanha e Irã, mas a campanha irregular não tira a confiança dos europeus para o confronto. Isso porque Cristiano Ronaldo faz a melhor Copa da carreira, com quatro gols em três jogos, se tornando a grande e talvez única chance que Portugal tem para avançar às quartas.