O décimo dia da Copa do Mundo de 2018 terá três jogos dos Grupos F e G neste sábado. Após o tropeço na estreia, a seleção alemã, campeã da última edição da competição, em 2014, no Brasil, volta a campo contra a Suécia, em rodada que pode marcar a sua eliminação prematura. Complementando o grupo, a Coreia encara o México, que não pode deixar pontos pelo caminho depois da surpreendente vitória contra os alemães na estreia. Pelo Grupo G, a Bélgica tenta manter a liderança contra a Tunísia.

Considerada a melhor geração de seu país, a atual seleção belga entra em campo contra a Tunísia, a partir das 9 horas (de Brasília), no Estádio Spartak, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo G, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. A Bélgica venceu o Panamá na estreia por 3 a 0 e lidera a chave por conta do saldo de gols – está empatada com a Inglaterra, que derrotou exatamente os tunisianos na estreia por 2 a 1, com um gol nos acréscimos.

O segundo jogo do dia será entre Coreia do Sul e México, às 12 horas (de Brasília), na Arena Rostov, pelo Grupo F, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. O México foi a maior surpresa da primeira rodada da Copa – a seleção comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio venceu a Alemanha, atual campeã, por 1 a 0. A grande atuação mexicana deixou a seleção com caminho facilitado para a classificação, podendo até ser primeira colocada. A Coreia do Sul é o time menos competitivo do grupo. A derrota para a Suécia na estreia por 1 a 0 deixou os asiáticos com poucas condições de classificação – uma derrota contra o México eliminará a seleção coreana.

Fechando os jogos deste sábado, a Alemanha encara a Suécia, às 15 (de Brasília), no Estádio Fisht, em Sochi, pelo Grupo F. Pressionados após derrota na estreia, os atuais campeões precisam vencer para iniciar uma recuperação no grupo. Dentro de campo, os alemães terão circunstâncias de jogo parecidas com as da estreia contra o México, já que os suecos, com três pontos, irão para a partida com uma defesa fechada. Na estreia, além da defesa compacta, o México apresentou muita velocidade e perigos no contra-ataque, complicando a estratégia alemã.

A Suécia estreou com vitória sobre a Coreia do Sul, equipe menos competitiva do grupo, por 1 a 0. Sem seu principal nome nos últimos anos, o atacante Zlatan Ibrahimovic, os suecos tentam surpreender com novos jogadores. Apesar de não ser favorita para chegar às oitavas, a Suécia agradeceu o tropeço dos alemães contra o México. Agora, um empate contra os campeões mundiais irá deixar o time bem próximo de uma classificação histórica – uma vitória classifica para a próxima fase.