A Copa do Mundo de 2018 chega ao 18º dia com mais dois jogos válidos pelas oitavas de final. A favorita Espanha, do meia Andrés Iniesta e do atacante Diego Costa, joga contra a anfitriã seleção russa, enquanto a Croácia encara a Dinamarca em duelo europeu.

A Espanha enfrenta a Rússia no Estádio Lujniki, em Moscou, a partir das 11h (de Brasília), pelas oitavas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os espanhóis são um dos favoritos ao título, mas ainda não encontraram seu melhor futebol nesta Copa. Desde a conturbada demissão do técnico Julen Lopetegui, às vésperas do Mundial, a equipe não tem conseguido apresentar consistência sob comando de Fernando Hierro. Para o confronto, os espanhóis contam com seu talentoso meio de campo, com nomes como Iniesta e Isco.

A Rússia começou a Copa surpreendendo com boas atuações e chegou a ter o melhor ataque da competição em determinado momento, mas a dúvida a respeito da qualidade de seus adversários – Arábia Saudita e Egito – cresceu após a derrota dos russos para o Uruguai, por 2 a 0, quando foram completamente dominados. O destaque russo é o meia Denis Cheryshev, que marcou três gols no torneio.

Fechando o dia, a Croácia encara a Dinamarca no Estádio Níjni Novgorod, às 15h (de Brasília), pelas oitavas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Apesar dos nomes conhecidos no elenco, a Croácia é a grande surpresa dessa edição do Mundial pelo futebol apresentado. Os croatas venceram todas as partidas do complicado Grupo D, dominando Nigéria, Argentina e, com o time misto, a Islândia. Luka Modric, Ivan Rakitic e Mario Mandzukic são os destaques – todos estarão disponíveis para o confronto.

A Dinamarca desbancou Peru e Austrália e avançou em segundo lugar no Grupo C, atrás apenas da seleção francesa. Os dinamarqueses souberam sofrer contra peruanos e australianos e arrancaram vitórias magras, mas fundamentais para a classificação. Confiando no meia Christian Eriksen, do Tottenham, os dinamarqueses tentarão surpreender a Croácia.